Olimpiadi... 70 anni dopo

Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali tornano in Italia a distanza di 70 anni da quelle di Cortina del 1956 e di 20 da Torino 2006. Apputamento dal 6 febbraio 2026.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali tornano in Italia a distanza di 70 anni da quelle di Cortina del 1956 e di 20 da Torino 2006. L’evento che prenderà ufficialmente il via il 6 febbraio 2026 è unico per molti aspetti: i territori coinvolti, gli investimenti e un numero altissimo di partecipanti e discipline da disputare. Si tratta di #MilanoCortina2026 che scriverà un nuovo e importante capitolo di storia e passione per gli sport invernali.

I numeri sono da capogiro: nei luoghi di gara – 22.000 km2 tra scenari urbani e montani - si attendono ben 2 milioni di spettatori che insieme ai 3.500 atleti da ben 93 paesi del mondo genereranno un forte e positivo impatto nell’intero tessuto economico e turistico di Lombardia, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano. Numeri che possono contare su importanti investimenti che considerano altrettanto importanti aspettative: come descritto dal Sole 24Ore l’investimento complessivo si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro. Solo la vendita di biglietti si prevede possa generare oltre 200 milioni di euro così come gli eventi collaterali e più di mezzo miliardo di euro possono provenire dagli sponsor.

Dal punto di vista sportivo il fascino di avere i migliori atleti del mondo di ben 16 discipline olimpiche invernali e 6 paralimpiche sarà realtà con una grande novità attesa: il debutto assoluto per lo sci alpinismo ai giochi. Le altre saranno: Sci Alpino, Hockey su Ghiaccio, Freestlye Skiing, Pattinaggio di Velocità e Short Track, Sci di Fondo, Pattinaggio di Figura, Snowboard, Bob, Skeleton, Slittino, Salto con gli Sci, Curling, Biathlon, Combinata Nordica. Spettacolo assicurato anche dai migliori atleti paralimpici che affronteranno nove giorni di sport con le gare di Para Biathlon, Para Hockey su Ghiaccio, Wheelchair Curling, Para Cross Country-Skiing, Para Snowboard e Para Sci Alpino. Grande fascino e suggestione anche per gli scenari di gara: A Milano si gareggerà al PalaItalia Santa Giulia, all’Hockey Arena e al Forum di Assago. Cortina d’Ampezzo ospiterà le competizioni sull’Olympia delle Tofane, allo Sliding Centre e presso lo Stadio Olimpico del Ghiaccio. Le montagne di Livigno e Bormio saranno protagoniste delle gare in Valtellina. Provincia Autonoma di Bolzano, con Anterselva/Antholz sarà la casa del biathlon. Nella Provincia Autonoma di Trento, il cuore dei Giochi invernali sarà in Val di Fiemme, con Predazzo e Tesero, e nell’Oval di Baselga di Piné.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!