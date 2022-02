Vanzaghello: foibe e esodo Giuliano-Dalmata

Giorno del Ricordo: una serata di approfondimento storico a Vanzaghello. L'appuntamento ('Foibe, esodo Giuliano-Dalmata' e vicenda del confine orientale a cavallo del Secondo Conflitto Mondiale'), promosso dall'Anpi, con il patrocinio del Comune, è in calendario venerdì 18 febbraio, alle 21, in sala consiliare.

Il tema della serata sarà illustrato dal professor Giancarlo Restelli, ex docente di storia in un istituto superiore di Legnano. Accesso consentito con green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!