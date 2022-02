Voglia di cinema?

La Sala della Comunità di Cuggiono torna con un calendario ricco di proposte! Un momento molto atteso da famiglie e ragazzi che potranno tornare, in comodità, a vedere i film più belli del periodo.

Pronti a tornare a sognare con il grande schermo? La Sala della Comunità di Cuggiono torna con un calendario ricco di proposte! Un momento molto atteso da famiglie e ragazzi che potranno tornare, in comodità, a vedere i film più belli del periodo nei cinema ‘di casa nostra’. Si ricomincia questo weekend con ‘Me contro Te - Persi nel tempo’ sabato 12, alle ore 21, e domenica 13 febbraio alle ore 17. Si prosegue il weekend successivo con ‘Il lupo e il leone’: sabato 19 alle ore 21 e domenica 20 febbraio alle ore 17. Terzo appuntamento con l’attesissimo ‘Spiderman’: domenica 26 febbraio alle ore 21 e domenica 27 febbraio alle ore 17. Tante proposte, di qualità, a prezzi convenienti! Un ottimo modo per tornare ad uscire, in tutta sicurezza!

