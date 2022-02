Pedalata nella 'zona rossa'

La cucina degli avanzi dalle tradizioni contadine sarà protagonista negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica in Lombardia in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari.

Una storia non facile da raccontare, un argomento che scuote gli animi, parole e musica potenti, capaci di accompagnare lo spettatore in un viaggio in cui la scienza lascerà il posto alle emozioni. In scena al teatro Menotti di Milano dall'8 al 20 febbraio.