Altro recupero per la Futura

Reduce dal doppio impegno in trasferta della scorsa settimana, la Futura Volley Giovani Busto Arsizio ha voglia di “riordinare le idee” e di cancellare le scorie dell’ultima gara direttamente sul taraflex amico: le Cocche hanno ora l’opportunità di disputare i prossimi due match tra le mura del PalaBorsani, a partire dall’incontro infrasettimanale valevole come recupero della prima giornata del girone di ritorno.

Il gruppo bustocco, dopo la vittoria a Lanciano di giovedì scorso, è incappato nella battuta d’arresto di Sassuolo, inattesa non tanto nel risultato quanto nell’andamento della gara stessa: Lualdi e compagne dovranno ora dimostrare nuovamente di saper mettere sul terreno di gioco tutta la concentrazione necessaria ad affrontare questa serie di impegni ravvicinati, come già fatto vedere prima dell’ultimo viaggio in terra emiliana.

La Futura è dunque attesa da un altro impegno ostico, che la vedrà opposta alla Omag-MT San Giovanni in Marignano: la squadra guidata da coach Enrico Barbolini è esattamente alle spalle della Futura in classifica, grazie ai 26 punti conquistati nelle 14 gare sinora disputate. Come le biancorosse, anche la Omag è reduce da un netto stop: carnefice del team romagnolo nell’ultimo turno è Sant’Elia, che ha regolato in 3 set le ambiziose “zie”. La stagione di San Giovanni ha comunque già riservato ottime sorprese, come l’approdo alla finale di Coppa Italia da disputarsi contro Brescia in coda alla Regular Season; di contro, le nostre avversarie non potranno più sfruttare le classe e l’esperienza dell’opposto Serena Ortolani, ritiratasi nello scorso mese. L’ultimo starting six della Omag ha così visto in campo Alessia Bolzonetti in diagonale con la palleggiatrice Alice Turco, la coppia formata da Coulibaly e Brina in posto 4, la freschezza di Consoli e Mazzon al centro oltre al libero ex Monza Ilaria Bonvicini.

L’incontro risulta dunque fondamentale sia per il morale che per la classifica del team biancorosso: la sfida avrà inizio alle 20.30 di mercoledì 9 febbraio presso il PalaBorsani di Castellanza, in via per Legnano 3. L’impianto potrà essere occupato per il 35% della propria capienza (580 spettatori) con accesso garantito agli abbonati biancorossi; si ricorda che l’accesso al palazzetto è consentito solo in caso di possesso di Green Pass “Rafforzato” e di una mascherina FFP2, da indossare durante tutta la permanenza all’interno della struttura. I tagliandi sono disponibili in prevendita tramite il circuito Ticketmaster.

Come sempre, sarà possibile seguire l’incontro in diretta anche a distanza grazie al live streaming gratuito sul canale YouTube di Volleyball World; al termine della gara, spazio alle interviste post-partita a cura di Mattia Andriolo sulle pagine Facebook e YouTube.

