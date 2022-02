Si 'riforesta' Inveruno

Le polveri sottili salgono? Ad Inveruno per tutta risposta si progetta un nuovo bosco. Primi sopralluoghi nelle aree interessate.

Dopo il bosco dei Galletti, quello dei Cantoni, la fascia boscata di via Modigliani e, grazie al recente finanziamento ottenuto da Città Metropolitana, il realizzando bosco di via Varese, la riforestazione del territorio comunale procede con la progettazione del rimboschimento nell’area di proprietà comunale di via Cavour/ang. via San Francesco.

“Il nostro impegno per un paese sempre più ‘green’ e a misura d’uomo prosegue – commenta Sara Bettinelli – lo sviluppo del paese deve andare di pari passo con l’ampliamento delle aree verdi e della piantumazione di nuovi arbusti. Sono tutte aree che miglioreranno la qualità della vita dei nostri cittadini donando un vero polmone verde alla comunità. L’importanza strategica di aderire a progetti sovracomunali è fondamentale per trovare risorse e competenze per la miglior gestione di questi piani di sviluppo”.

Città Metropolitana di Milano nell’arco di un anno ha ottenuto il finanziamento di tutti e 9 i progetti presentati nell’ambito del bando istituito dal Ministero della Transizione Ecologica, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo ulteriore del progetto Forestami.

Forestami è un progetto promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano. Nato da una ricerca del Politecnico di Milano grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani. La collaborazione tra tutti i soggetti promotori ha permesso di costruire una visione strategica sul ruolo del verde nell’area metropolitana milanese; e di dar vita a un processo di censimento, valorizzazione e implementazione di tutti i sistemi verdi, permeabili e alberati, per favorire politiche e progetti di promozione di attività di forestazione urbana e costruire un Parco Metropolitano nell’area di Milano.

