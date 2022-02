TEST: l’auto-diagnosi per la salute dei tuoi capelli

Scopri col nostro test se stai curando bene i tuoi capelli. Altrimenti segui i nostri consigli!

In tutte le parti del corpo umano il collagene ha proprio questa funzione: rimpolpa, rende morbidi i tessuti e li rende corposi. Quindi la sua progressiva mancanza si fa sentire anche nei capelli.

A noi non piace “stare a guardare senza fare nulla” ma non piace nemmeno il “doping estetico”. Da sempre infatti lavoriamo per esaltare la bellezza dei capelli rispettando la loro naturale età, senza forzature.

Probabilmente anche tu già ricorri a impacchi, ricostruzioni e maschere a temperatura ambiente o sotto fonte di calore per proteggere i tuoi capelli. Il consiglio che ti diamo è di non smettere. Ci permettiamo però di suggerirti un approccio più moderno, dall’effetto immediato e duraturo.

Esegui questo veloce test

Tieni 1 solo capello tra 2 dita e prova a tirare in entrambe le direzioni: si spezza facilmente? || Sì || NO

Guardane uno in controluce: ti sembra assottigliato e quasi trasparente? || Sì || NO

Hai notato che la loro lucentezza non è più come quella di una volta? || Sì || NO

Al mattino ti sembrano più crespi ed elettrici del solito? || Sì || NO

Quando li asciughi a casa fai fatica a dare loro la forma che vorresti? || Sì || NO

Utilizzi la piastra più volte alla settimana? || Sì || NO

Se hai risposto più volte “sì” alle domande del test, non ti devi spaventare. Il capello nel corso degli anni cambia la propria struttura a causa di una progressiva perdita di collagene. Il capello diventa via via più secco, meno elastico e tu lo percepisci svuotato e privo di tono.

Il freddo amico dei tuoi capelli

Si chiama CrioKure e si tratta di un trattamento di CRIOTERAPIA per capelli. Si procede con una piastra che funziona a -15° (a differenza delle classiche piastre da 200°) e che crea un temporaneo strato di ghiaccio sui capelli.

Questo principio cosmetico ti garantisce 3 benefici:

minor stress per i capelli (le temperature elevate di phon e piastre alla lunga degenerano la struttura profonda del capello al contrario del freddo)

ispessimento immediato del capello (il freddo permette di sigillare istantaneamente i prodotti che applichiamo prima di passare la piastra)

protezione a lunga durata contro agenti atmosferici e smog

Se non hai mai sentito parlare di CrioKure e sei curiosa di provare i suoi benefici, puoi prenotare un appuntamento da noi. Pensa che nel corso del 2021 ne abbiamo realizzate oltre 257.

Ti aspettiamo in salone e come sempre ti invitiamo a curiosare nelle nostre pagine Facebook e Instagram.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro