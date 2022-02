Iscrizione alla 'mensa'

Il Comune di Bernate Ticino informa tutte le famiglie che dal sito comunale è possibile accedere all'iscrizione del servizio mensa e scuolabus.

Il Comune di Bernate Ticino informa tutte le famiglie che nella sezione "Documenti" del portale comuanle è possibile scaricare i moduli per l'iscrizione ai servizi scolastici di scuolabus e di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e al servizio di pre-post scuola per gli alunni della scuola dell'infanzia comunale.

"Si precisa che al momento per quanto riguarda il servizio scuolabus relativo alla scuola secondaria di primo grado, il modulo per l'iscrizione deve essere compilato esclusivamente dagli alunni residenti in frazione (Casate)".

I moduli debitamente compilati in ogni parte devono essere restituiti a mano agli Uffici comunali o inviati all'indirizzo mail cultura [at] comune [dot] bernateticino [dot] mi [dot] it entro il 28 febbraio 2022.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro