Il Movimento 5 stelle: "Coinvolgere il territorio per i fondi del PNRR, per non sprecare risorse ottenute da Giuseppe Conte in Europa".

I Sindaci dell’Alto Milanese hanno deliberato progetti da finanziare, per un importo pari a circa 120 milioni di euro, attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Movimento Cinque Stelle Alto Milanese a riguardo: «Riteniamo opportuno, affinché le risorse ottenute in Europa da Giuseppe Conte non siano sprecate, avviare un confronto con il territorio. Affinché gli investimenti del PNRR possano creare, anche nell’Alto Milanese, un circolo virtuoso capace di alimentare benessere e lavoro, tali investimenti devono essere improntati alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico. Chiediamo quindi al Presidente della “Conferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese” e Sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello e, più in generale, a tutti i Sindaci, di avviare un confronto con il Territorio volto a sviluppare idee e progetti attraverso i quali permettere ai cittadini di contribuire attivamente alla creazione di un futuro sostenibile. Un futuro che tuteli l’ambiente e preservi i cittadini dai rincari sulle bollette agendo direttamente sul consumo di energia, favorendo sia le fonti rinnovabili, che l’autoproduzione della stessa attraverso la creazione di Comunità Energetiche. Quanto deliberato finora non sempre va in questa direzione. Registriamo infine la conversione europeista dei rappresentanti locali della Lega. I soldi non hanno colore, ma arrivare a intestarsi i successi ottenuti dal Movimento Cinque Stelle e da Giuseppe Conte in Europa, ci pare francamente troppo. Le risorse che abbiamo ottenuto appartengono ai cittadini e per loro devono essere spese» concludono dal Movimento Cinque Stelle.

Gli Attivisti del MoVimento 5 Stelle dell'Alto Milanese On. M5S Riccardo Olgiati

Consigliere Regionale M5S Massimo De Rosa

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro