Lo spremiagrumi UFO

Progettato nei dettagli per la massima stabilità, non rischia di ruotare o scivolare durante la spremitura ed è adatto ad agrumi di varie dimensioni.

Praticità “di un altro pianeta” per UFO, lo spremiagrumi in polipropilene riciclabile la cui forma ricorda ironicamente un disco volante.

Progettato nei dettagli per la massima stabilità, non rischia di ruotare o scivolare durante la spremitura ed è adatto ad agrumi di varie dimensioni. UFO è utilizzabile da solo o abbinato alla serie di caraffe dosatrici QB.

Disponibili in tre diverse misure (500 ml, 750 ml e 1 l), le caraffe permettono di misurare istantaneamente la quantità di liquido spremuto. Sono infatti graduate con numeri chiari e leggibili e dotate di un beccuccio studiato per non perdere nemmeno una goccia di spremuta.

Il fondo arrotondato garantisce una pulizia ottimale, così come l’assenza del manico, che le rende saldamente impugnabili e meno ingombranti. L’opacità del polipropilene impedisce poi il formarsi di impronte.

Proposto in sei colori, UFO conferisce stile contemporaneo ed estrema efficienza alla cucina al passo con le esigenze del vivere d’oggi.

Come tutti gli accessori cucina di Blim+, UFO è realizzato con polipropilene di altissima qualità totalmente riciclabile ad alto spessore e lungo ciclo di vita, attraverso una filiera cortissima e completamente Made in Italy.

UFO è acquistabile nei migliori negozi di accessori casa e online su blimplus.com

Press Office: Busa & Associati_ www.busaeassociati.it _ Tel. +39 0445/344566 _ info [at] busaeassociati [dot] it

Blim+ è un marchio di Veca Spa, azienda vicentina leader nella produzione di casalinghi e prodotti per il giardino in plastica riciclabile, che si sviluppa su 25000 metri quadrati distribuiti fra 6 stabilimenti e 44 impianti a iniezione e rotazionale dall’alto know how tecnologico.

Blim+ intende trasmettere una nuova idea di cucina pensata per soddisfare i bisogni delle persone rispettando l’ambiente grazie a un uso qualitativo e consapevole della plastica, perché c’è plastica e plastica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro