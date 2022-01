Webinar per aspiranti imprenditori

Sono aperte le iscrizioni per l'incontro di gruppo gratuito promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza.

Per gli aspiranti imprenditori, sono aperte le iscrizioni per l'incontro di gruppo gratuito promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Formaper venerdì 4 febbraio ore 10:00 - 13:00. Il tema è un approfondimento sulla scelta della forma giuridica più adatta al proprio progetto imprenditoriale. Iscrizioni al link. Questo incontro è dedicato all'illustrazione delle diverse forme giuridiche d’impresa e alle principali variabili che sono alla base della scelta più adatta al proprio progetto imprenditoriale. Per ogni forma giuridica saranno esposte la responsabilità, gli aspetti fiscali, gli aspetti contributivi, i principali adempimenti e costi, fornendo così all'aspirante imprenditore tutte le principali nozioni per poter fare primi confronti tra le diverse forme d’impresa ed orientarsi in una scelta ponderata e consapevole. In seguito alla partecipazione all’incontro sarà possibile richiedere un’assistenza individuale di un’ora circa con l’esperto per discutere il proprio caso su specifici argomenti trattati.

Obiettivo dell’incontro: i criteri su quali si fonda la scelta della forma giuridica, la differenza tra lavoro autonomo e attività d’impresa, le caratteristiche legate ai costi e ai principali aspetti fiscali e contributivi delle diverse forme giuridiche.

Programma: le principali forme giuridiche d’impresa, gli aspetti da considerare ai fini della scelta, vantaggi e svantaggi di ciascuna di esse, le principali implicazioni contabili e fiscali. Destinatari del ciclo di incontri: persone fisiche ed aspiranti imprenditori che intendono avviare la propria attività ed iscriverla con sede legale o sede operativa alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

