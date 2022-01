La sala consiliare diventa agorá

L’amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano ha concesso l’utilizzo gratuito del mini-parlamento cittadino ai ragazzi della Cooperativa La Ruota per svolgere le attività.

La Sars Covid 19 ha stravolto le abitudini di tutti e, tra questi, anche ai ragazzi del Progetto Officina della Cooperativa La Ruota che hanno necessità di spazi adeguati per svolgere alcune delle attività quotidiane. Tra queste, quelle di gruppo che, fintanto che la bella stagione ha fatto capolino, si potevano svolgere all’aperto e con il distanziamento necessario richiesto dalla situazione sanitaria. Ma con l’arrivo dell’inverno e del freddo pungente di queste ultime settimane, la situazione era diventata abbastanza problematica.

Ecco, dunque. l’idea: richiedere all’amministrazione comunale di San Giorgio, sempre attenta alle esigenze dei ragazzi e degli educatori della Cooperativa La Ruota, di poter utilizzare la sala consiliare cittadina per due giorni alla settimana, nelle ore pomeridiane, per poter dare continuità ai lavori di gruppo che il Progetto Officina, che ha sede proprio a San Giorgio su Legnano, ha nel programma educativo rivolto ai propri ragazzi.

“Durante il periodo dell’emergenza sanitaria sono state stravolte e modificate profondamente le attività abituali dei nostri servizi -spiegano dalla Cooperativa La Ruota-; è stata mantenuta la suddivisione dei nostri ragazzi in “bolle” per garantire la sicurezza, e grazie agli spazi verdi esterni presenti nelle nostre sedi si è potuto continuare a svolgere all'aperto e distanziati le attività di gruppo con tutti i partecipanti. Queste attività si sono poi interrotte nel mese di dicembre per incompatibilità con le temperature e lo stare all'esterno. Attività di grande rilevanza per i partecipanti sia per le tematiche trattate sia per la possibilità di stare tutti insieme in questi mesi di grande fatica e privazione delle relazioni sociali”.

Protocollata la richiesta, la risposta da parte dell’amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano non si è fatta attendere: la sala consiliare è stata concessa a titolo gratuito il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 15,15 per poter mettere in campo due attività: il “laboratorio di Social”, discussione e role-playing sulle modalità di comunicazione interpersonale e sull'utilizzo dei vari social e “il Gruppo”, ossia un momento di chiacchiera di confronto e discussione sull'andamento della settimana, delle attività e del proprio progetto educativo e degli obiettivi individuali.

“Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale di San Giorgio che, ancora una volta, dimostra sensibilità e vicinanza alle attività dei nostri ragazzi e risponde alle nostre istanze con azioni concrete”, concludono dalla Cooperativa La Ruota.

