'Punti tampone' per le scuole

Crescita progressiva del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per un totale di 12 miliardi nel triennio (per Regione Lombardia vale 2 miliardi); aumento del fondo per il Trasporto Pubblico Locale, per il diritto allo studio degli alunni con disabilità e quello per le non autosufficienze. Questi sono alcuni dei punti dell'accordo sottoscritto con il governo nella Stato-Regioni presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini.