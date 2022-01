Roberto Campiotti, Vescovo di Volterra

In un incontro con i membri del Consiglio episcopale milanese e con presbiteri, dipendenti e collaboratori della Curia, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha comunicato la nomina del reverendo Roberto Campiotti a Vescovo di Volterra.

In un incontro con i membri del Consiglio episcopale milanese e con presbiteri, dipendenti e collaboratori della Curia, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha comunicato la nomina del reverendo Roberto Campiotti a Vescovo di Volterra. Nato a Varese il 31 ottobre 1955, entrato nel Seminario diocesano nel 1974 e ordinato sacerdote nel 1979, dopo alcune esperienze come vicario parrocchiale a Laveno Mombello, Milano e Cassano Magnago, dal 1995 al 2006 don Roberto Campiotti è stato parroco a Sumirago e dal 2006 al 2010 responsabile della Comunità Pastorale 'S. Benedetto' in Sumirago. Dal 2010 è rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale 'S. Carlo Borromeo' di Roma, che accoglie sacerdoti e studenti da tutto il mondo, lì inviati dai loro vescovi per completare la formazione sacerdotale. In allegato la scheda biografica completa. Nel suo breve discorso, l’Arcivescovo si è rivolto direttamente a don Campiotti, presente in sala, sottolineando in particolare di voler "Esprimere a nome di tutta la Diocesi il mio augurio e apprezzamento per il suo ministero, che io ho conosciuto soprattutto quando è stato responsabile della Comunità pastorale di Sumirago, vicino al mio paese natale, e poi in questi anni a Roma come Rettore del Collegio San Carlo Borromeo".

