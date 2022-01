CTN Magenta: filmforum

Giovedì 13 gennaio parte il secondo ciclo di Filmforum al Cinema Teatro Nuovo di Magenta on 13 titoli di grande cinema, fino al 7 aprile, tutti i giovedì.

Giovedì 13 gennaio parte il secondo ciclo di Filmforum al Cinema Teatro Nuovo di Magenta on 13 titoli di grande cinema, fino al 7 aprile, tutti i giovedì, con prezzo fermo ai 5 euro per il biglietto intero. "Uno sforzo da parte della sala per garantire l'accessibilità alla cultura per tutti", sottolinea il Direttore di cinema teatro Nuovo, Alberto Baroni. "Uno sforzo che compiamo con maggiore motivazione in questo periodo di aumenti del costo della vita. La missione delle sale di comunità è quella di non far mancare il nutrimento dello spirito alle persone. Un nutrimento che passa anche attraverso la cultura quale fonte di riflessione e confronto sui nostri tempi e sulle nostre anime, attraverso lo sguardo ampio e profondo del cinema degli migliori autori contempporanei". Insieme all'economicità del biglietto valgono tutte le convenzioni e le cards attive (per maggiori info vedi il sito di Teatro Nuovo Magenta). La tredicina di questa seconda parte della rassegna ormai più che trentennale della Sala di Comunità magentina vede i nomi di autori ormai "classici" per il nostro pubblico (Martone, Eastwood, Sorrentino, Andò, Almodovar, Yimou) insieme a nuovi talenti nazionali ed internazionali (Di Costanzo, Amaguchi, Fennel, Bonito) e qualche titolo attesissimo in sala con due pellicole di successo mondiale: "Dune" di Villeneuve e "The French Dispatch" di Wes Anderson; oltre a ritorni di talenti preziosi come quello della regista Céline Sciamma. Per scoprire tutti i titoli: https://www.teatronuovo.com/filmforum.asp ; presto sul sito e sui socials di Ctn Magenta il video di presentazione del critico di sala, Marco Invernizzi. Da segnalare anche gli appuntamenti con 'La grande arte al cinema', primo appuntamento con 'Botticelli e Firenze', il 25 gennaio ed il successivo, imperdibile, con 'Tutankamon-l'ultima mostra', il 22 febbraio. Segnaliamo anche il film evento, l'8 febbraio 2022, 'The alpinist', film di Peter Mortimer e Nick Rosen con Reinhold Messner. Le festività natalizie - che hanno visto passare in Sala anche la grande prova di Steven Spielberg con il grande classico del musical, West Side Story ed il capolavoro di Ridley Scott 'House of Gucci' - si concludo invece in questi giorni con l'ironia di 'The king's men' e l'animazione per famiglie di 'Sing 2' .

