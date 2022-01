Disponibile una nuova funzione su App Sporty che permette di prenotare il turno in biglietteria e saltare la coda per ritirare lo skipass grazie a 'Skipass Subito'.

ANEFSKI Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia ed ARIA S.p.A., ha sviluppato un sistema per “prenotare la coda” alla biglietteria, unico in tutta la Regione, tramite l’app 'Skipass Subito', scaricabile da tutti gli store e tramite web dal sito www.skipasslombardia.it, per prenotare il proprio turno e sapere quanto manca ad essere “serviti”. In prossimità delle biglietterie ci saranno QR Code per agevolare gli utenti a trovare con facilità l'applicazione. In questo modo gli utenti potranno aspettare comodamente il proprio turno senza creare code e assembramenti. Inoltre, la funzione 'Skipass Subito' potrà essere richiamata dall' App Sporty di Regione Lombardia. È un altro piccolo tassello per dare un servizio moderno e attuale e gestire in estrema sicurezza qualsiasi momento dello svago in montagna.

