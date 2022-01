Con riferimento alla gestione dell’attività diagnostica Covid, ecco indicati i soggetti che possono accedere ai punti tampone di Asst Ovest Milanese.

Con riferimento alla gestione dell’attività diagnostica Covid, di seguito vengono indicati i soggetti che possono accedere ai punti tampone di Asst Ovest Milanese. Solo i cittadini che rientrano nelle seguenti condizioni: sintomatici con prenotazione informatica da parte del medico (MMG/PLS o guardia medica) o prenotazione da parte di ATS o con ricetta (accesso libero); fine isolamento con stampa del provvedimento isolamento inviato da ATS/prenotazione da parte di ATS; rientro dall’estero con stampa del provvedimento di quarantena inviato da ATS/prenotazione da parte di ATS. Punti tampone Asst Ovest Milanese - Drive Trough del vecchio ospedale di Legnano (entrata da via Canazza): accesso libero soggetti sintomatici lunedì - venerdì dalle 8 alle 12, sabato dalle 8 alle 12; accesso libero fine isolamento/rientro da estero con stampa del provvedimento di isolamento/quarantena inviato da ATS lunedì - venerdì dalle 8 alle 12, sabato dalle 8 alle 12; prenotati per fine isolamento/rientro da estero lunedì - venerdì dalle 9 alle 15; accesso libero soggetti sintomatici lunedì - venerdì dalle 9 alle 12, sabato dalle 9 alle 12 (dal 15 gennaio); accesso libero fine isolamento/rientro da estero con stampa del provvedimento di isolamento/quarantena inviato da ATS lunedì - venerdì dalle 9 alle 12, sabato dalle 9 alle 12 (dal 15 gennaio); prenotati per fine isolamento/rientro da estero lunedì - venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15. Si precisa inoltre che - I casi sintomatici possono rivolgersi anche a privati accreditati con prenotazione informatica da parte del medico (MMG/PLS o guardia medica) o prenotazione da parte di ATS o con ricetta presentandosi direttamente; MMG esecuzione diretta da parte del medico (MMG/PLS o guardia medica); punti tampone massivi con prenotazione informatica da parte del medico (MMG/PLS o guardia medica) o prenotazione da parte di ATS o con ricetta presentandosi direttamente. I casi di guarigione (fine isolamento) possono rivolgersi anche a: privati accreditati o punti tampone massivi con stampa del provvedimento isolamento inviato da ATS/prenotazione da parte di ATS. I soggetti contatti stretti, sorveglianza scuole si devono rivolgere a: farmacie con stampa del provvedimento inviato da ATS/prenotazione da parte di ATS.

