Bettinelli consigliere delegato

Il sindaco metropolitano, Giuseppe Sala, ha firmato la nomina dei nuovi consiglieri delegati della Città Metropolitana di Milano. Michela Palestra è confermata vice sindaca metropolitana, con deleghe alla pianificazione territoriale e Piano strategico. Completano poi la squadra di governo: Sara Bettinelli (sicurezza, protezione civile e politiche sanitarie di area vasta), Diana De Marchi (lavoro e politiche sociali), Aurora Impiombato (parchi e attuazione delle zone omogenee), Giorgio Mantoan (politiche giovanili, rapporti con il sistema universitario e progetto Forestami), Roberto Maviglia (edilizia scolastica, sport e gestione Idroscalo), Simone Negri (ambiente e legalità), Beatrice Uguccioni (mobilità e infrastrutture), Francesco Vassallo (personale, sviluppo economico, marketing territoriale, digitalizzazione e semplificazione) e Dario Veneroni (bilancio e patrimonio), mentre Daniele del Ben diventa presidente del Parco Agricolo Sud Milano.

