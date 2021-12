Lanterne nel ricordo di Federica

Domenica 26 dicembre, sul sagrato della chiesa, durante gli orari delle messe, si potranno acquistare alcune lanterne in ricordo di Federica Banfi.

Una vita uscita di scena troppo presto. Ma un ricordo che vive. Anzi, risplende. Federica Banfi non aveva neppure vent'anni quando scomparve tragicamente in un incidente stradale mentre stava andando a festeggiare il Capodanno con alcuni giovani dell'oratorio del paese. Il suo ricordo, il suo impegno, il suo sorriso, però, non si sono affatto dileguati. E ora la comunità parrocchiale di Canegrate ha un'occasione in più per ricordarla. Domenica 26 dicembre, infatti, sul sagrato della chiesa, durante gli orari delle messe, si potranno acquistare in suo ricordo alcune lanterne. L'iniziativa non è finalizzata al semplice ricordo di questa ragazza solare quanto sfortunata. "Il ricavato - spiega infatti la Parrocchia - sarà devoluto per la continuazione del progetto a sostegno delle madri in difficoltà di Contuboel, in Guinea Bissau".

