Raf-Tozzi: a gennaio prosegue il tour

Dopo il successo della prima parte del tour, dal 17 gennaio Raf e Umberto Tozzi riprenderanno ad attraversare l’Italia con il tour nei teatri 'Due – La nostra storia'. Due grandi artisti con due repertori straordinari capaci di attraversare intere generazioni, rivisitati a due voci, a cui si aggiunge l’atmosfera unica e intima dei teatri: tutto questo e molto più sarà 'Due – La nostra storia'. A fare da assoluta protagonista, ovviamente, la musica, grazie a una scaletta straordinaria ricca di tutti i grandi successi dei due artisti, da 'Gloria' a 'Self Control', da 'Si può dare di più' a 'Cosa resterà degli anni 80', da 'Infinito' a 'Ti amo', ma anche 'Ti pretendo', 'Gli altri siamo noi', 'Il battito animale', 'Immensamente' e molti altri, come la super hit 'Gente di Mare', o ancora 'Sei la più bella del mondo' e 'Stella Stai'.

