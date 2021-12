Matteo Rivolta è d’oro

Sopra tutti e tutto. Sul gradino più alto del podio. Matteo Rivolta ha vinto, infatti, la medaglia d'oro nei 100 farfalla ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi.

Sopra tutti e tutto. Sul gradino più alto del podio. Matteo Rivolta ha vinto, infatti, la medaglia d'oro nei 100 farfalla ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il nuotatore di Arconate ha trionfato con il tempo di 48”87. “Incredibile risultato - hanno scritto sulla pagina Facebook del Comune - L’Amministrazione comunale, orgogliosa per il grandissimo successo sportivo, rivolge le più sincere congratulazioni a Matteo, che aspettiamo ad Arconate quanto prima per celebrare come si deve la vittoria”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro