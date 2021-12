Ballando... per guarire un bambino in più

L'appuntamento è nella palestra delle scuole Medie di Robecchetto, dalle 15 si sabato 18 dicembre. Ballando... insieme per guarire un bambino in più.

L'appuntamento è nella palestra delle scuole Medie di Robecchetto, dalle 15 si sabato 18 dicembre. Ballando... insieme per guarire un bambino in più. Un appuntamento ('Dream's for Comitato Maria Letizia Verga') per fare del bene e dare il proprio sostegno con 'Dream to Dance', Comitato Maria Letizia Verga, 'Go Federico Go'

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro