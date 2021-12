A Natale scegli le cooperative di Legacoop Lombardia per un regalo speciale. 50 cooperative con tante proposte da sfogliare online, per acquisti solidali e sostenibili. 'Per un Natale cooperativo e solidale' è un progetto di Legacoop Lombardia nato un anno fa, in piena pandemia, per sostenere le cooperative, fare rete e pensare in prospettiva.

'Per un Natale cooperativo e solidale' è un progetto di Legacoop Lombardia nato un anno fa, in piena pandemia, per sostenere le cooperative, fare rete e pensare in prospettiva. Torna quest'anno in una nuova veste, aggiornata e online, per contenere proposte, progetti e prodotti della cooperazione lombarda: dalle esperienze digitali - con il cinema indipendente di 1895 e il teatro on demand di Invitro - a quelle reali, con i campi natalizi per i più piccoli, gli spettacoli dal vivo e le visite guidate. E ancora libri, piante, oggetti di design, giocattoli, abbigliamento, accessori, vini, marmellate e altri prodotti di enogastronomia realizzati in maniera artigianale, lavorando con materie prime selezionate o di recupero, sostenendo filiere locali e valorizzando il saper fare delle persone. Come i "prodotti da scappati di casa" della cooperativa Officina Casona di Castellanza, in provincia di Varese, che lavora per l’inclusione e l’autonomia di persone fragili e straniere attraverso il progetto Parallelo o il laboratorio L’Orto di Tutti della cooperativa sociale L’Officina di Codogno, in provincia di Lodi, dove lavorano, in una fiera agricola solidale, persone fragili e con autismo, dieci soci in tutto, “marmellatai per passione”. Dall'economia carceraria, con i prodotti per giardinaggio della sartoria sociale Borseggi attiva nel carcere milanese di Opera, al talento delle donne che anima Progetto Quid, la cooperativa che produce abiti e accessori di moda etica come i Foulard Crisalis, creati in co-design con donne sopravvissute alla tratta di esseri umani. Non mancano i giocattoli, per stimolare attività creative e collaborative come la Mubabox proposta dalla cooperativa del Museo del Bambino di Milano o il gioco in legno Mecchegno® che ha ispirato i falegnami e le pedagogiste della cooperativa Eureka!, un gioco steam (science, technology, engineering, arts, mathematics) che rappresenta la perfetta unione tra l’apprendimento e il divertimento. Ampia scelta anche tra i classici natalizi, dai panettoni di PizzAut in vendita negli store di Coop Lombardia per incentivare l’autonomia delle persone autistiche e delle loro famiglie agli spumanti della cantina cooperativa Torrevilla, per sostenere la viticoltura oltrepadana. Spazio anche ai progetti per sostenere community hub, la salute di comunità, le donne vittime di violenza, la cultura e i territori partecipando a campagne di crowdfunding o sottoscrivendo un abbonamento. Tante anime diverse, per una cooperazione plurale e trasformativa. Non solo a Natale.

