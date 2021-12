Mercatino e cena sospesi

Maltempo previsto per mercoledì 8: sospeso, allora, il mercatino di Natale della Pro Loco a Vanzaghello e anche la cena al Palazzetto dello Sport.

Maltempo previsto per mercoledì 8: sospeso, allora, il mercatino di Natale della Pro Loco a Vanzaghello e anche la cena al Palazzetto dello Sport. Non si fermano, però, le iniziative dell’Amministrazione comunale: alle 16.45, allora, come da programma, ci sarà l’accensione dell’albero e delle luminarie (salvo condizioni meteo particolarmente critiche); mentre l’iniziativa ‘Natale in un click’ e la cioccolata calda saranno rinviate a domenica 12 dicembre, dalle 11, in piazza Sant’Ambrogio.

