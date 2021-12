'Il Gigante': secondo Dark Store

Giovedì 9 dicembre a Bresso, in via Gian Carlo Clerici 342, Rialto S.p.A nota come 'Il Gigante Supermercati', nel sito produttivo che ne ospita anche la sede operativa, apre un Dark Store dedicato alla preparazione delle spese online.

Giovedì 9 dicembre a Bresso, in via Gian Carlo Clerici 342, Rialto S.p.A nota come 'Il Gigante Supermercati', nel sito produttivo che ne ospita anche la sede operativa, apre un Dark Store dedicato alla preparazione delle spese online. E’ il secondo dopo quello situato a Varallo Pombia e si pone l’obiettivo di assecondare la crescente richiesta di servizio di spese online. Il centro preparazione di oltre 4000 mq, in cui sono impiegati circa 40 operatori, ospita oltre 13000 referenze e garantisce la preparazione e la distribuzione delle spese effettuate online sul sito www.ilgigante.cosicomodo.it nelle due modalità messe a disposizione della clientela, ovvero la consegna a domicilio, servizio conosciuto come Il Gigante A Casa o il ritiro presso il punto vendita abilitato più comodo, conosciuto come Il Gigante Drive ed è capace e strutturato per preparare oltre 1000 spese al giorno. Il Dark Store serve al momento 13 punti di ritiro, che raddoppieranno nel corso del 2022, e circa 150 località della provincia di Milano, Monza, Como, Lecco e Lodi. L’hub di preparazione garantisce, oltre che il vasto assortimento tipico del brand, la stessa qualità che caratterizza i propri supermercati così come la stessa meticolosità da parte degli addetti al confezionamento delle spese. Nei reparti di prodotti freschi, le preparazioni, i tagli e il confezionamento sono affidati a personale altamente qualificato e specializzato, selezionato tra i collaboratori con più alto e lungo percorso lavorativo presso i supermercati della catena. Infatti, come espresso dal payoff del servizio 'qualità senza tempo', il Gigante vuole contraddistinguersi per qualità e controllo, garantendo ai clienti la stessa sicurezza di fare la spesa autonomamente offrendo loro la possibilità di impiegare il proprio tempo in altre attività. Il Dark Store offre anche un punto di ritiro drive adiacente, realizzato soprattutto per uso dei dipendenti della sede che avranno così, al pari dei colleghi dei negozi, la possibilità di ritirare la spesa al termine dell’orario di lavoro.

