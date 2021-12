Un 'porto' a Tornavento. Prenderanno, infatti, il via il 9 dicembre i lavori di realizzazione di un pontile di attracco per la navigazione sul canale Villoresi.

Un 'porto' a Tornavento. Prenderanno, infatti, il via il 9 dicembre i lavori di realizzazione di un pontile di attracco per la navigazione sul canale Villoresi. "Gli interventi, interamente realizzati e finanziati dal Consorzio Est Ticino Villoresi e INTERREG - spiegano dalla pagina Facebook del Comune di Lonate Pozzolo - porteranno, entro la primavera dell’anno prossimo, alla realizzazione di un porto per la navigazione, e per l'estate all’attivazione di un primo tratto di linea tra Panperduto e Tornavento. Un ottima possibilità, per residenti e non, di scoprire le bellezze del territorio utilizzando un mezzo di 'mobilità dolce' e di antica memoria, come le barche che un tempo popolavano il nostro territorio, ricco di vie d’acqua. Il progetto fa parte di uno più ampio, lo Slow Move, ponti d’acqua verso il futuro, che punta allo sviluppo del trasporto lungo il lago maggiore, il Ticino ed il sistema di canali, secondo una prospettiva di rispetto ambientale ed incremento del turismo green"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro