Giochi che fanno bene. Si chiama, infatti, 'Giocattolo sospeso', l'iniziativa solidale che coinvolge grandi e piccoli con una raccolta presso il punto presente a Palazzo Lombardia fino al 19 dicembre prossimo. Le famiglie e quanti vorranno dare il proprio sostegno, allora, lo potranno fare consegnandoli direttamente ai volontari della Croce Rossa, mentre “Per ogni donazione – spiega il presidente Attilio Fontana - la Regione offrirà un ingresso alla pista di pattinaggio scontato del 50%. Croce Rossa Italiana e Lilt (Lega italiana lotta Tumori) provvederanno, poi, alla distribuzione dei giochi. La consegna sarà effettuata soprattutto nei reparti pediatrici e nelle case famiglie, oltre che alle altre associazioni sociali”.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro