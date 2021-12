Controlli 'green pass': cinque infrazioni

Come annunciato, la Polizia locale ha svolto nel fine settimana appena trascorso controlli per gli adempimenti legati alla normativa anti-Covid.

Come annunciato, la Polizia locale di Legnano ha svolto nel fine settimana appena trascorso controlli per gli adempimenti legati alla normativa anti-Covid. Nei sei esercizi pubblici verificati sono state accertate cinque infrazioni relative al mancato uso delle mascherine da parte del personale, al mancato controllo del 'green pass' dei clienti all’ingresso e alla mancanza di certificazione verde da parte degli avventori. Sempre nel weekend, la Polizia locale ha proceduto a controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza sull’obbligo delle mascherine all’aperto nella ZTL del Centro e nei due mercatini allestiti in via XXIX Maggio e in via XXV Aprile; controlli che hanno riscontrato il rispetto dell’ordinanza. Anche gli accertamenti a campione dei 'green pass' nei mercatini non hanno registrato infrazioni.

