90,9% di seconde dosi

Il presidente Attilio Fontana: "La Lombardia ha raggiunto quota 91% sulle seconde dosi, per la precisione 90,9%. Un risultato certamente importante".

"La Lombardia continua spedita nella campagna vaccinale, unica strada davvero efficace per continuare a evitare le restrizioni. Oggi abbiamo praticamente raggiunto quota 91% sulle seconde dosi, per la precisione 90,9%". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il presidente Attilio Fontana, postando la foto che lo ritrae con la pagina per le prenotazioni online delle vaccinazioni anti-Covid. "Altro dato davvero importante, 1.210.000 lombardi, il 13,3%, hanno già fatto anche la terza dose. Andiamo avanti così" ha concluso Fontana.

