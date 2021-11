Instagram 'Generazione Lombardia': 2 mila follower

"2.000 volte grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che su Instagram hanno iniziato a seguire Generazione Lombardia". Con queste parole l'assessore regionale Stefano Bolognini (Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione) ha dato notizia del primo traguardo raggiunto in breve tempo dal profilo di comunicazione di Regione Lombardia dedicato ai giovani sul 'social network'.

"2.000 volte grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che su Instagram hanno iniziato a seguire Generazione Lombardia". Con queste parole l'assessore regionale Stefano Bolognini (Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione) ha dato notizia del primo traguardo raggiunto in breve tempo dal profilo di comunicazione di Regione Lombardia dedicato ai giovani sul 'social network' nato nel 2010 per scambiare ed elaborare immagini e oggi molto popolare fra i ragazzi. TREND IN COSTANTE CRESCITA - "In breve tempo - ha evidenziato l'assessore - abbiamo stabilito un 'filo diretto' costruttivo e proficuo con tanti giovani lombardi. Un risultato importante, per una pagina che cresce costantemente, ogni giorno, e che permette alle nuove generazioni di conoscere Regione Lombardia e stabilire un contatto con la giunta". PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO - Nell'invitare i ragazzi a proseguire lo scambio 'online' di idee e opinioni sulla pagina https://www.instagram.com/generazionelombardia/ o indirizzando i commenti a @GenerazioneLombardia, Stefano Bolognini ha chiarito: "È fondamentale coinvolgere i giovani nella costruzione del nostro futuro e questa iniziativa li ingaggia, stimolando la loro partecipazione e la loro creatività. Inoltre, ci permette di mantenerli aggiornati sulle iniziative e sui bandi regionali indirizzati agli 'under 35'. L'obiettivo ora è continuare a espandere la 'community' dei ragazzi che ci seguono su 'Generazione Lombardia', per permettere loro di sentirsi sempre più protagonisti".

