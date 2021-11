Campus anche d’inverno: per la prima volta a Legnano il servizio di conciliazione lavoro-famiglia viene proposto anche per il periodo delle festività natalizie e di inizio anno.

Campus anche d’inverno: per la prima volta a Legnano il servizio di conciliazione lavoro-famiglia che, fino a oggi, era stato garantito soltanto in estate viene proposto anche per il periodo delle festività natalizie e di inizio anno. Il campus si terrà dal 23 dicembre al 5 gennaio, con esclusione dei giorni festivi, dalle 8 alle 17 e sarà comprensivo del servizio di ristorazione. "La creazione di questo servizio era nel nostro programma elettorale – ricorda Ilaria Maffei, assessora all’Istruzione – e adesso lo proponiamo in via sperimentale per il periodo a cavallo fra il 2021 e il 2022. Si tratta di un aiuto per le famiglie con figli in cui i genitori lavorano fra Natale e l’Epifania o per chi è privo di una rete familiare di supporto. Proprio perché si tratta di un periodo particolare, che alterna giornate di festività ad altre feriali, abbiamo pensato alla possibilità di avvalersi del servizio anche per giornate singole: massima flessibilità, quindi, per venire il più possibile incontro a necessità che variano da famiglia a famiglia". Le strutture scolastiche interessate saranno: per i minori dai 3 ai 6 anni: Scuola dell’Infanzia di 'A. Frank' in via Colombes, 56 – con 30 posti disponibili e per i minori dai 6 ai 12 anni: Scuola Primaria 'A. Toscanini' in via Parma, 66 – con 40 posti disponibili. I minori saranno seguiti da educatori qualificati. Le tariffe giornaliere andranno da 10 a 20 euro e saranno calcolate in base alla fascia ISEE. A tutte le fasce sarà riconosciuta una riduzione del 30% per il secondo figlio frequentante. Sarà possibile iscriversi fino alle 20 dell'8 dicembre collegandosi al link https://www.stripes.it/campus-invernale-legnano/.

