Una serie di appuntamenti pensati per piccoli e grandi. Tutto pronto per il 'Natale a Vanzaghello'. Ecco il calendario dal 5 dicembre al 6 gennaio.

Una serie di appuntamenti pensati per piccoli e grandi. Tutto pronto per il 'Natale a Vanzaghello'. Si comincerà, allora, il 5 dicembre con 'Atti d'amore: mostra di iconee contemporanee' in biblioteca (visitabile anche il 7 e l'8), quindi proprio l'8 ecco il mercatino della Pro Loco in via Roma (dalle 10.30 alle 18), 'Natale in un click' (in collaborazione con 'Fototecnica Mariani'; dalle 15 in piazza Sant'Ambrogio), cioccolata calda sempre nel pomeriggio in piazza, 'Vanzaghello si illumina' (alle 16.45), la cena natalizia e lo spettacolo pirotecnico (Pro Loco e Skating Club, dalle 19.30, al palazzetto dello sport); l'11, invece, sarà la volta del concerto di Natale del complesso bandistico vanzaghellese (alle 21, al palazzetto) e il 12 spazio alla 'Festa di Natale' (Parrocchia e scuola Materna Parrocchiale, dalle 14 in piazza Don Rampini). Ancora, il 18 'Natale sui pattini' (Skating Club, dalle 14 alle 17 al palazzetto) e il 23 'La banda dei ghiottoni: letture animate' (dalle 15 in biblioteca), per concludere le festivitià il 6 gennaio con 'Arriva la befana: laboratorio creativo' (alle 15, di nuovo in biblioteca).

