'Smart': 220 veicoli controllati e 10 denunce

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato ha fornito i dati relativi ai controlli effettuati, lo scorso fine settimana, a Milano, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano e Bresso, nell'ambito del progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) di Regione Lombardia. "Il bilancio - ha detto l'assessore - è positivo. Complessivamente sono stati impiegati 41 operatori che hanno controllato 220 veicoli ed effettuato 118 alcol test. Sono state ritirate 5 patenti per la positività dei conducenti all'alcol test (4 a Milano e 1 a Cinisello), 10 persone sono state identificate e denunciate e sono stati emessi 60 verbali". "Ringrazio gli amministratori locali e il personale della Polizia locale che - ha concluso Riccardo De Corato hanno preso parte all'operazione Smart. Questo fine settimana ci siamo concentrati su Milano e nei Comuni a nord del capoluogo. I numeri confermano l'utilità del progetto. La collaborazione tra le diverse Polizie locali è fondamentale".

