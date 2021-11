Un premio per Walter

Un riconoscimento verso tutti quegli agenti dei Comuni di Milano e della Città metropolitana che si sono impegnati nella gestione dell’emergenza Coronavirus: tra loro il vigile di Bernate Ticino.

Lunedì 15 novembre l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato ha consegnato ai comandanti delle Polizie locali i “nastrini”. Un riconoscimento verso tutti quegli agenti dei Comuni di Milano e della Città metropolitana che si sono impegnati nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

“Si tratta di un riconoscimento doveroso – ha detto l’assessore Riccardo De Corato – per i tanti agenti che durante l’emergenza, nella fase più cruenta, si sono distinti per spirito di servizio e lodevole attività. Mi preme comunque ringraziare gli oltre 8.000 operatori di Polizia locale per l’attaccamento al Corpo e per aver svolto un ruolo pertanto di fondamentale importanza. Una cerimonia toccante quindi – ha concluso l’assessore – che mi ha dato la certezza che la Polizia locale è sempre più un punto di riferimento per i cittadini”.

Tra gli agenti premiati anche Walter Chiodini, comandante di Polizia del comune di Bernate Ticino.

