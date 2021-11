Logos Academy... scuola di giornalismo

'LOGOS ACADEMY', un progetto di scrittura promosso da 'Fondazione Aurea' e il gruppo editoriale 'Comunicare Futuro srl' che ha l’obiettivo di fornire nozioni, competenze ma soprattutto possibilità a chi vuol fare dello scrivere un lavoro o una passione.

Raccontare un evento, descrivere una manifestazione, intervistare qualcuno e sapersi realazionare nel mondo dei social. Il giornalista è una figura professionale in continua evoluzione che, al pari dell'evoluzione tecnologica, si reinventa per essere un narratore attendibile di notizie. Il Comitato Promotore Fondazione Aurea e il gruppo editoriale Comunicare Futuro, editore del giornale Logos hanno così voluto avviare una collaborazione per offrire al territorio un'iniziativa innovativa e di grande rilievo.

Si tratta di 'LOGOS ACADEMY', un progetto di scrittura che ha l’obiettivo di fornire nozioni, competenze ma soprattutto possibilità a chi vuol fare dello scrivere un lavoro o una passione. Il progetto comprende sia la formazione che l’applicazione.

La formazione si sviluppa attraverso un corso che ha l’obiettivo di fornire delle basi sia per la scrittura in chiave giornalistica che per quanto riguarda la scrittura creativa, con le seguenti modalità:

• 12 incontri settimanali seguendo il meccanismo 3+1 (ogni 3 incontri un tavolo di confronto);

• 1 incontro finale dove valutare le progettualità future per i singoli e per il gruppo;

• gli incontri avranno sempre un relatore qualificato sia che si parli di cronaca che di scrittura

creativa;

• coinvolgimento di realtà locali (commercianti, aziende, associazioni) come case studies a

disposizione dei partecipanti;

• il fine non è il corso in sé ma creare opportunità anche lavorative;

• il corso è gratuito.

L’applicazione è pratica, riguarda il concretizzarsi dell’esperienza formativa e la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso le seguenti opportunità:

- creazione di una redazione giornalistica dedicata che si occupi in particolar modo di sociale e Terzo Settore.

- realizzazione di un prodotto editoriale che affronti le tematiche dell’economia sociale e della sostenibilità ambientale, dando spazio e risalto alle realtà sociali ed economiche del territorio;

- inserimento presso la redazione giornalistica di Logos e possibilità di conseguimento del tesserino da giornalista pubblicista;

- creazione di un gruppo di scrittori con i quali intraprendere progetti di pubblicazione di romanzi, racconti, saggi.

Il corso è gratuito e avrà inizio a gennaio 2022.

ISCRIVITI ORA

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro