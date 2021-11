Violenza sulle donne: "Insieme per contrastarla"

"È fondamentale partire dalla conoscenza di questo gravissimo e triste fenomeno e dal rendersi conto dell'inaccettabilità di tali comportamenti. Tutti insieme dobbiamo fare squadra e contrastare la violenza contro le donne".

"È fondamentale partire dalla conoscenza di questo gravissimo e triste fenomeno e dal rendersi conto dell'inaccettabilità di tali comportamenti. Tutti insieme dobbiamo fare squadra e contrastare la violenza contro le donne". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'evento 'Ogni giorno è questo giorno', promosso dall'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli. "Dobbiamo combattere - ha continuato il governatore - ogni condizionamento nei confronti delle donne. In questo senso, è importante il lavoro che sta svolgendo l'assessore Locatelli insieme alle Reti antiviolenza, alle scuole, alle Università e, non da ultimo, all'accordo che, come Regione, abbiamo siglato con l'Ordine degli avvocati. Perché per il 'ritorno alla normalità', per le donne vittime di violenza, oltre a Case rifugio, sono necessarie azioni di professionisti, come quelle degli psicologi e, appunto degli avvocati, che non facciano sentire sole, come troppo spesso accade, le vittime di violenza". "Il presupposto di questa ricorrenza - ha detto l'assessore Alessandra Locatelli - è che ogni giorno sia questo giorno e i ragazzi delle scuole della Lombardia, che anche quest'anno hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa 'A Scuola contro la violenza', hanno colto a pieno lo spirito della giornata e lavorato sodo per realizzare i progetti". "Non si tratta più di un'emergenza - ha rimarcato l'assessore - ma di un problema strutturale della nostra società ed è fondamentale impegnarsi al massimo a tutti i livelli istituzionali per contrastare ed eliminare la violenza contro le donne". "Quest'anno - ha spiegato l'assessore Locatelli - siamo partiti dal sentimento di rispetto che dovrebbe essere alla base di ogni relazione, ma che troppo spesso viene meno lasciando spazio a molti tipi di violenza. Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato con i loro progetti e tutti i ragazzi che si sono dimostrati attenti e sensibili". "Parte da loro - ha concluso Locatelli - la svolta per il futuro".

