Dal 25 al 27 novembre 2021 si svolgerà la seconda edizione del Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile dal titolo 'Qui cresce il futuro'.

Dal 25 al 27 novembre 2021 si svolgerà la seconda edizione del Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile dal titolo 'Qui cresce il futuro'. Nel panorama istituzionale – nazionale ed europeo – le Regioni rivestono un ruolo fondamentale nella definizione di strategie e nella concreta attuazione di misure, ancora più necessarie per affrontare le criticità e le sfide riconosciute a livello globale, ma che richiedono la concretizzazione in misure di intervento che coinvolgono gli enti locali, gli operatori e i cittadini, con una capacità di dialogare con il territorio e di interpretarne bisogni e potenzialità. Con l’approvazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, cui ha aderito anche l’Italia, i sustainable development goals sono diventati un riferimento universale per quanto riguarda la definizione di politiche in campo economico, sociale e ambientale, che possano garantire un equilibrio tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Il tema dello sviluppo sostenibile si pone come una sfida alla capacità di governare una transizione equa verso modelli di crescita più sostenibile e diffusa, sfruttando appieno le prospettive dal Green Deal promosso dalla Commissione Europea. Regione Lombardia propone un momento di riflessione su una visione comune di sviluppo sostenibile e sul ruolo che le Istituzioni devono svolgere al suo interno, con particolare attenzione a quelle regionali e al coordinamento tra livelli di governo. Il Forum intende rafforzare il coinvolgimento del sistema produttivo e del mondo sociale, elemento chiave della strategia di sviluppo sostenibile, che trova una prima concreta applicazione con il Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile. Alla luce del nuovo contesto generatosi a seguito della pandemia si vuole generare il confronto, da un lato, sull’esigenza di garantire un equilibrio più stabile tra uomo e ambiente/natura e dall’altro, sulla capacità di rilancio e di ripresa immediata, stante la situazione di incertezza economica e sociale. Il Forum è un momento di riflessione e proposta per il futuro, che Regione Lombardia ha voluto aprire a tutti i soggetti interessati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro