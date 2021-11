A Roma un passaggio molto importante in proiezione dei Giochi Olimpici invernali 2026. Con tutti i soggetti coinvolti nella partita firmata l’intesa per la nascita della società 'Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.'.

"A Roma un passaggio molto importante in proiezione dei Giochi Olimpici invernali 2026. Con tutti i soggetti coinvolti nella partita abbiamo firmato l’intesa per la nascita della società 'Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.'. Grazie a questo atto e alla concreta condivisione istituzionale, diventiamo pienamente operativi".

Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto con il nuovo Governo - aggiunge Fontana - perché oggi completiamo un percorso lungo e complesso". "Ora abbiamo l’obiettivo di realizzare rapidamente le opere infrastrutturali necessarie. Ci aspetta un lavoro intenso, ventre a terra. E mai come in questo momento - conclude il governatore - è fondamentale essere uniti e coesi".

