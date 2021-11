La comunità bernatese per la 'Colletta Alimentare'

A Bernate Ticino torna l’appuntamento fisso della Colletta Alimentare, in programma sabato 27 novembre. Giunta alla 25^ edizione.

A Bernate Ticino torna l’appuntamento fisso della Colletta Alimentare, in programma sabato 27 novembre. Giunta alla 25^ edizione, ‘Colletta Alimentare’ rimane ad oggi l’evento solidale più partecipato in Italia. Un momento importante dove tutti possono partecipare concretamente per aiutare chi ogni giorno vive in situazioni difficili. Sabato 27 novembre sarà dunque possibile donare parte di quanto acquistato, presso i supermercati aderenti, per sostenere le attività di Banco Alimentare. A Bernate Ticino sarà attivo un punto acquisto e consegna presso il supermercato Conad, dove i volontari raccoglieranno quanto verrà donato.

