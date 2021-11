Illuminazione a led

L’Amministrazione comunale di Boffalora sopra Ticino comunica l’avvio, martedì 16 novembre, dei lavori di riqualifica dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio.

L’Amministrazione comunale di Boffalora sopra Ticino comunica l’avvio, martedì 16 novembre, dei lavori di riqualifica dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio. “L’illuminazione sarà a tecnologia led ad alta efficienza e a basso impatto sull’ambiente. Si tratta di interventi volti a risolvere i disservizi legati all’invecchiamento degli attuali impianti con la sostituzione delle lampade, la maggior parte delle quali ancora a sodio, mercurio e alogene con nuove a tecnologia Led; questo consentirà di ottimizzare i consumi di energia elettrica e di ridurre l’inquinamento luminoso, garantendo al tempo stesso una migliore qualità dell’illuminazione e maggiore sicurezza per i pedoni e gli automobilisti… Saranno rinnovate tutte le lampade, aggiunti alcuni punti luce, sostituiti parte dei pali e degli sbracci a parete. Verranno ammodernate parte delle linee di alimentazione aeree e interrate e l’intero impianto sarà tele-gestito. Sarà estesa anche la video sorveglianza in alcune aree di Boffalora come il Parco di via Pascoli o la zona della Gambarina”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro