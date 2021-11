Allenamento con il campione

Un pomeriggio di allenamento, condivisione e confronto insieme ad Alessandro Fabian, il più forte triatleta d’Italia: sabato 13 novembre a Milano, presso il Tri60 Advanced Training di Via Cucchiari 4, andrà in scena la 'Fabian Experience 4Bike' aperta a tutti gli appassionati di bici.

Un pomeriggio di allenamento, condivisione e confronto insieme ad Alessandro Fabian, il più forte triatleta d’Italia: sabato 13 novembre a Milano, presso il Tri60 Advanced Training di Via Cucchiari 4, andrà in scena la 'Fabian Experience 4Bike' aperta a tutti gli appassionati di bici. Chiunque potrà partecipare iscrivendosi entro mercoledì 10 novembre con una mail all’indirizzo fabianexperience [at] eis-team [dot] it. La 'Fabian Experience 4Bike' comprende un’ora di allenamento di bici sui rulli diretto da Alessandro Fabian, un incontro con gli sponsor per scoprire in anteprima alcuni prodotti dedicati alla bici ed un momento di svago e di incontro con il campione padovano, che sarà a disposizione di tifosi e partecipanti all’evento. A tutti sarà fornita una sacca contenente gadget degli sponsor. Una bellissima iniziativa fortemente voluta da Fabian, che ha recentemente annunciato di voler proseguire la sua attività agonistica anche nel 2022, per provare poi a inseguire il sogno delle Olimpiadi di Parigi 2024 in quella che sarebbe la sua storica terza partecipazione ai Giochi. “Non vedo l’ora di vivere questo momento insieme ai miei tifosi. Non è usuale per un singolo atleta organizzare un’iniziativa di questo tipo e la cosa mi riempie di orgoglio. Sono certo che vivremo un pomeriggio molto piacevole e di condivisione. Mi piace molto stare a contatto con chi mi segue tutti i giorni tramite i social!”, le parole del campione padovano. Il triatleta azzurro non smette di guardare al futuro e di rafforzare il rapporto con i propri numerosi fan. Ma non solo, perché l’atleta gestito dall’agenzia EIS prosegue nei suoi progetti extra-sportivi legati alla tutela dell’ambiente e al rispetto della natura: dopo aver fondato il team 'Elements' impegnato a formare gli atleti e a sensibilizzare le persone sul valore della sostenibilità, nel 2019 ha dato il via al progetto 'Elements Fury' per la tutela della sua regione d’origine, mentre l’anno scorso è diventato capitano dei 'Green Heroes', un team di atleti che vuole diffondere la cultura green nello sport.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro