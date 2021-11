InBuyer: turismo, alimentare e costruzioni

InBuyer: al via tre nuovi appuntamenti B2B online nei settori turismo, alimentare e costruzioni, attraverso una piattaforma digitale appositamente sviluppata per realizzare incontri one-to-one .

InBuyer: al via tre nuovi appuntamenti B2B online nei settori turismo, alimentare e costruzioni, attraverso una piattaforma digitale appositamente sviluppata per realizzare incontri one-to-one con buyer esteri provenienti dai principali mercati target, accuratamente selezionati e interessati ad avviare e consolidare una partnership commerciale con aziende italiane. Gli appuntamenti Turismo - dal 16 al 18 novembre, per agenzie di viaggi, DMC, PCO, tour operator, agriturismi, acetaie, cantine, appartamenti, B&B, pensioni, beauty farm, SPA, campeggi, ostelli, catering, ristoranti, centri congressi, quartieri fieristici, factory store, outlet, golf club, hotel, resort, intrattenimento, location, servizi di traduzione e interpretariato, società audiovideo, trasporti. Alimentare - dal 23 al 25 novembre per i produttori di acqua, bevande analcoliche, carne lavorata, pesce lavorato, salumi, condimenti, salse e sughi, prodotti caseari, dolci e snack, pane e prodotti da forno, olio d'oliva, pasta, aceto, riso, caffè, conserve). Costruzioni - 1 e 2 dicembre per i produttori di attrezzi e strumenti per l'edilizia, domotica ed automazione, rubinetteria, rivestimenti, tubazioni, impianti idraulici, sistemi elettrici, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione e ventilazione. Promos Italia è l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell'economia locale e nella valorizzazione del territorio. Con sedi in tutta Italia, oltre alla sede operativa di Milano, gli uffici di Cosenza, Genova, Modena, Ravenna, Roma, Udine e i desk di Bergamo, Caserta, Catanzaro, Umbria, Pisa e Salerno.

