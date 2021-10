Scuola e poliambulatorio: fotovoltaico

L'Amministrazione comunale di Casorezzo ha deciso di dotare la scuola dell'infanzia e il poliambulatorio di due distinti impianti fotovoltaici.

Un occhio alla funzionalità e uno al rispetto dell'ambiente. Con un duplice beneficio economico ed ecologico. L'Amministrazione comunale di Casorezzo ha deciso di dotare la scuola dell'infanzia e il poliambulatorio di due distinti impianti fotovoltaici. L'esigenza è di garantire quanto più possibile ai due stabili criteri di efficientamento energetico con la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Comune ha messo in pista proprio in questi giorni il progetto definitivo che comporterà, tra i vari interventi in programma per realizzare lo scopo, una somma di circa 70 mila euro. Casorezzo punta ancora una volta con decisione sul fronte della qualità energetica.

