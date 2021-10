Finanziamento per la Protezione Civile

Li aveva richiesti e li ha ottenuti. Il Comune di Cornaredo ha ricevuto dalla Regione un finanziamento pari a 35.794,80 euro con lo scopo di consentire al gruppo di Protezione civile di irrobustire la propria attività.

Li aveva richiesti e li ha ottenuti. Il Comune di Cornaredo ha ricevuto dalla Regione un finanziamento pari a 35.794,80 euro con lo scopo di consentire al gruppo di Protezione civile di irrobustire la propria attività. L'Amministrazione comunale retta dal sindaco Yuri Santagostino aveva bussato alla porta del Pirellone con l'intento di richiedere un finanziamento finalizzato "All'acquisizione di mezzi di trasporto e d'opera a uso esclusivo di Protezione Civile per l'implementazione dell'operatività". Il Comune ha compiuto la procedura di accettazione del contributo ed è ora pronto a consegnarlo nelle mani del sodalizio che si occupa di garantire la sicurezza del territorio sul piano ambientale. Una prima tranche perverrà a Cornaredo entro il 20 novembre, una seconda sarà invece erogata nel 2022. Prezioso ossigeno economico per un sodalizio composto da una ventina di volontari in continua ricerca di allargamento della famiglia viste le continue esigenze di garantire al territorio adeguata protezione.

