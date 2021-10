Sarà ospitata in Lombardia nel 2024 la prossima edizione dei World Winter Master Games, il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’.

Sarà ospitata in Lombardia nel 2024 la prossima edizione dei World Winter Master Games, il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’. L’assegnazione alla Lombardia della competizione per il 2024 è stata decisa all’unanimità dal consiglio direttivo dell’Associazione internazionale Master Games, dopo un accurato processo di valutazione per garantire che tutti i requisiti per l’organizzazione di un evento complesso e multi-sport per migliaia di atleti invernali fossero soddisfatti. Il presidente dell'IMGA Sergey Bubka ha dichiarato: “L'IMGA non vede l'ora che la Lombardia (Italia) ospiti i Giochi nel 2024. La loro reputazione per le attività sportive insieme alla bellezza della natura combinata con la loro leggendaria ospitalità garantirà agli atleti del Master un'esperienza meravigliosa. Il fatto che il nostro evento possa essere utilizzato come potenziale banco di prova per i Giochi olimpici invernali del 2026 nella stessa regione è un vantaggio”. La competizione si svolgerà dal 10 al 21 gennaio 2024 ed è prevista la presenza di oltre 3.700 atleti partecipanti in arrivo da tutto il mondo, impegnati in sfide in sci alpino, biathlon, sci nordico, curling, pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio, combinata nordica, orienteering, short track, salto, sci alpinismo, snow sky running e snow polo. Al centro dei valori per l’organizzazione dei master la sostenibilità e l’eccellenza. La cerimonia di apertura si svolgerà a Sondrio, e proprio la provincia di Sondrio sarà teatro di diverse competizioni. L’evento sarà un’importante occasione per il turismo di montagna, ma anche una sfida decisiva in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

