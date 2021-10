La pop art di Borioli

Sabato 16 ottobre il Chiostro della Canonica di Bernate si è trasformato nella cornice perfetta delle opere della personale dell’artista Matteo Domenico Borioli. Erede di una nobile casata pavese, il Marchese della Pop art ha portato la sua arte tra le colonne viscontee del complesso bernatese. La mostra ‘Pop music in Painting’ sarà visitabile fino al 31 ottobre.

