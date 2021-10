La discarica arriva in piazza

La questione torna sotto i riflettori. Giovedì 21 ottobre alle 21, nella piazza San Giorgio di Casorezzo, Comitato Antidiscarica di Busto Garolfo e Casorezzo e Legambiente aggiungono un altro tassello alla loro battaglia, portata avanti da tempo, contro la realizzazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali all'interno del parco del Roccolo tra i territori dei due Comuni. All'appuntamento sono stati invitati tutti i primi cittadini dei Comuni che fanno parte del parco locale di interesse sovracomunale. L'appuntamento sarà volto a fare il punto sulla situazione attuale dopo gli ultimi sviluppi della questione che ha preso pieghe legali con la società e Citta Metropolitana a difendere la realizzazione del progetto da un lato e un gruppo di cittadini con il Comitato e i sindaci dei due Comuni su cui l'impianto insisterebbe, ovvero Susanna Biondi di Busto Garolfo e Pierluca Oldani di Casorezzo, ad avversarne l'attuazione indicando pericoli di scompenso ambientale.

