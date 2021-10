Kevin: primo posto di 'peso'

"Chi ben comincia", dice quel vecchio detto, ma Kevin Cataldo ha iniziato davvero alla grande. Alla sua prima gara di powerlifting (sollevamento pesi) subito medaglia d'oro.

Quando si dice "che chi ben comincia...", ma stavolta è stato un inizio davvero alla grande, anzi grandissima. "Buona la prima", insomma, perché al suo debutto ufficiale in una gara, Kevin Cataldo non solo ha messo in campo una prestazione di alto livello, bensì ha centrato anche il primo posto. Giovani campioni di sollevamento pesi crescono e lo fanno al 'The Club Sport & Fitness' di Vanzaghello, paese dove, tra l'altro, il 17enne abita. "Un'emozione e una soddisfasione immensa - racconta lo stesso ragazzo - E' da un anno circa che pratico l'attività e, al primo appuntamento, riuscire a raggiungere un simile traguardo è qualcosa di straordinario". Powerlifting, questa la disciplina che l'ha visto protagonista. "Ci ho messo tanto impegno - continua - E, alla fine, i risultati sono arrivati. Una passione nata per mantenermi in forma e mantenere il fisico e che, giorno dopo giorno, mi ha conquistato sempre di più. Accanto alla scuola, infatti, dedico diverse ore all'allenamento e alla preparazione, all'incirca 1 ora e mezza fino pure a 2 o 3 in maniera quotidiana (esclusco il sabato e la domenica). Momenti che mi hanno aiutato a crescere ulteriormente. Adesso gli obiettivi sono partecipare ad altre competizioni in calendario; la prossima dovrebbe essere agli inizi di dicembre".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro