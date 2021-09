Violenza contro le donne: bando università

Il bando regionale per la promozione di progetti e percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzioni e contrasto alla violenza contro le donne per l'annualità 2021/2022.

Il bando regionale per la promozione di progetti e percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzioni e contrasto alla violenza contro le donne per l'annualità 2021/2022. "Intendiamo così sostenere - ha spiegato l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità - il sistema universitario lombardo nell'attivazione e nella promozione di progetti e percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Con lo stanziamento di 130.000 euro, mettiamo a disposizione degli Atenei risorse per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la capacità di riconoscere il fenomeno in tutte le sue forme e sensibilizzare, quindi, sull'importanza della prevenzione". L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al massimo all'80% delle spese di progetto considerate ammissibili. L'importo massimo del contributo per ciascun progetto non potrà comunque superare i 15.000 euro, a prescindere dal costo complessivo del progetto. "Regione Lombardia, anche alla luce delle crescenti richieste di aiuto pervenute nel corso della pandemia - prosegue l'assessore - ha messo in campo delle azioni straordinarie per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e anche questo bando va nella direzione di sostenere con ancora più forza lo straordinario lavoro che svolgono le reti territoriali, i centri e le case di rifugio e accoglienza". "Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione - sostiene le Università su temi importanti come la violenza contro le donne, per la promozione di progetti di sensibilizzazione all'interno degli atenei. Vogliamo fornire strumenti idonei per aiutare e prevenire un fenomeno che riguarda, purtroppo, tantissime donne che hanno bisogno di essere aiutate e supportate". La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi online, disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it, fino al 21 ottobre alle 12.

