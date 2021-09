Sarà ribattezzato Centro Vaccinale MalpensaFiere 2.0. Dal 1 ottobre, infatti, l'hub, gestito da Asst Valle Olona, e aperto il 31 marzo, garantendo la campagna vaccinale massiva su questo territorio sino a oggi, è pronto, appunto, a trasformarsi, con una riduzione delle linee vaccinali attive che passano da 30 a 10.

Sarà ribattezzato Centro Vaccinale MalpensaFiere 2.0. Dal 1 ottobre, infatti, l'hub, gestito da Asst Valle Olona, e aperto il 31 marzo, garantendo la campagna vaccinale massiva su questo territorio sino a oggi, è pronto, appunto, a trasformarsi, con una riduzione delle linee vaccinali attive che passano da 30 a 10 e con il trasferimento dell’attività alla sala Caproni sita al primo piano, ma con accesso sempre dalla porta B.

L’attività vaccinale verrà effettuata dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e contribuirà alla campagna anti-Covid con la somministrazione delle terze dosi, iniziate lo scorso 20 settembre. Inoltre, con l’aiuto dei medici di Medicina generale, al centro si potranno ricevere le vaccinazioni antinfluenzali, di imminente attivazione. IL BILANCIO FINO AD OGGI - Numero di vaccinazioni 482.490, vaccini somministrati tutte le tipologie, Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Janssen (JeJ), Vaxzevria (Astrazeneca), persone transitate dall’hub oltre 600.000, linee vaccinali attive 30, apertura hub dalle 8 alle 20, tutti i giorni della settimana, medici 111, infermieri e assistenti sanitari 309, Protezione civile e Volontari 1200 e personale amministrativo e informatici 5. “Dalla fine di marzo a oggi abbiamo vissuto tanti momenti indimenticabili - afferma il direttore sociosanitario dell’Asst Valle Olona, dottor Marino Dell’Acqua - Alcune volte con tensioni e criticità da superare in tempi rapidissimi, ma anche attimi di grandi soddisfazioni. Il contributo per la buona riuscita della campagna vaccinale è stato unico da parte di tutti quelli che hanno collaborato e colgo l’occasione per raggiungerli uno ad uno per ringraziarli del loro instancabile impegno”. “Grande affluenza di cittadini e grande partecipazione in stretta sinergia e cooperazione di volontari e personale della ASST Valle Olona: a tutti loro il nostro ringraziamento per aver reso possibile tutto questo - conclude il direttore generale dell’Asst Valle Olona, dottor Eugenio Porfido”.

